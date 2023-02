Rocker i sag om hvidvask

En Hells Angels-rocker sættes i forbindelse med en sag om hvidvask af flere millioner kroner. Det fremgår af et grundlovsforhør, hvor en 32-årig mand i dag, tirsdag, blev varetægtsfængslet.

Ved dagens grundlovsforhør nægtede den 32-årige sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig. Men dommeren ved retsmødet fandt, der var begrundet mistanke, og derfor blev den 32-årige fængslet i foreløbigt 27 dage.

Manden sigtes for i alt fire forhold, og rockeren er nævnt i tre af de fire forhold.

Første forhold handler om såkaldt skatteunddragelse for lidt over to millioner kroner i perioden fra 1. januar til 31. december 2019.

Forhold to handler om hvidvask af 897.500 kr, hvoraf de 844.000 kr blev overført til et tysk firma. Det oplyses i sigtelsen, at de omtalte penge menes at stamme fra kriminalitet. Det er sket i perionden fra 20. august til 29. september 2021.

Forhold tre beskriver, hvordan man i forbindelse med hvidvask har overført 1.600.000 kr fra en firmakonto til et andet firmas konto i perioden fra 9. februar til 10. december 2021.

Ifølge sigtelsen skete overførslen af penge under påskud at være udbetaling for fiktivt arbejde. Også her vurderer politiet, at pengene oprindeligt stammer fra kriminalitet.

Forhold fire handler om 179.000 kr, der ligeledes blev overført fra et firma til det andet firmas konto, der er nævnt i forhold tre, under påskud at at være udbetaling for for formodet fiktivt arbejde. Pengene blev overført 4. januar 2022, og de formodes at stamme fra kriminalitet.

Rockeren er ikke fremstillet i grundlovsforhør.

- Den omtalte person blev anholdt i går. Han blev afhørt og efterfølgende løsladt igen. Han er fortsat sigtet i sagen, der fortsat er under efterforskning, siger Peter Høholt, vicepolitikommissær, Københavns Politi.

Han vil ikke kommentere sagen yderligere.