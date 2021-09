Rocker indrømmer drabsforsøg på hundelufter

I flere måneder har der været stille omkring en skudepisode i Bagsværd, hvor en 55-årig mand blev forsøgt dræbt tidligt om morgenen, mens han luftede sin hund.

Nu er det så pludselig kommet frem, at en 41-årig Bandidos-rocker faktisk - i forbindelse med en anden sag - overfor politiet har indrømmet drabsforsøget, der fandt sted 13. januar i år.

Knap to uger forinden skød og dræbte den samme rocker bandeveteranen Cem Kaplan, der sad i en bil med tre NNV'ere. En af dem - gadebandens 21-årige krigsminister blev såret.

Cem Kaplan blev 38 år. Han har fem børn og en broget fortid i rocker-miljøet. Privatfoto

I den forbindelse er den 41-årige blevet tiltalt for drab og tredobbelt drabsforsøg, og da Retten i Hillerød tog hul på den sag i fredags, hev anklager Martin Stassen pludselig sagen om hundelufteren frem, og konstarede, at rockeren allerede har indrømmet, at det var ham.

13. januar blev en 55-årig mand forsøgt dræbt i Bagsværd. Foto: Kenneth Meyer

Tiltalt for bandeparagraf

Allerede i februar stod det klart, at politiet efterforskede Bagsværd-skyderiet som en del af bandekonflikten mellem NNV og Bandidos. Og det er derfor, at anklager Martin Stassen overhovedet nævner den i den verserende retssag mod rockeren.

- Det er for at tegne et billede af, at der er en konflikt, og at han er en aktiv del af den, siger anklageren til Ekstra Bladet.

Den 41-årige rocker er nemlig tiltalt efter paragraf 81b, fordi politiet mener, at drabet på Cem Kaplan kickstartede en seks måneder lang og meget blodig konflikt mellem de to grupperinger.

Selv forklarer han, at han handlede på egen hånd 2. januar, at episoden ikke antændte nogen krig, og at han i øvrigt handlede i selvforsvar.

Seddel med navn og adresse

I retten i fredags konfronterede Martin Stassen blandt andet den tiltalte med, at der efter drabet 2. januar blev udvekslet adresser og navne på NNV'ere og deres familier med andre medlemmer af Bandidos.

Her spurgte anklageren også ind til, hvorfor den 41-årige havde en seddel liggende med navn og adresse hundelufteren i sin bil. Han fik svaret, at det kunne den 41-årige ikke huske.

Anklageren spurgte også direkte, om rockeren var opsat på, 'at gå efter alt, der var relateret til NNV på det tidspunkt'.

Det blev afvist.

Det blev også konstateret, at der endnu ikke er rejst tiltale for episoden i Bagsværd, og over for Ekstra Bladet vil Martin Stassen ikke udtale sig yderligere om sagen, der hører under en anden politikreds.

Fungerende politiinspektør Peter Malmose hos Københavns Vestegns Politi nøjes med at bekræfte, at politiet har sigtet to for skudangrebet mod hundelufteren. Han vil hverken bekræfte, at der er tale om den 41-årige rocker eller oplyse, hvilken alder de sigtede har.

- Sagen er overdraget til anklagemyndigheden, og de vurderer, om der rejses tiltale.

Heller ikke den 41-åriges forsvarer Linn Støkken Nielsen vil kommentere sagen fra Bagsværd eller svare på mere konkret, hvad hendes klient har forklaret, at der skete den morgen 13. januar.