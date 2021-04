Rocker løsladt i stor narkosag

For knap en måned siden blev et 54-årigt Hells Angels-medlem anholdt og varetægtsfængslet i forbindelse med en voldsomt stor narko-sag, der samlet omhandler flere hundrede kilo amfetamin.

Men tirsdag 20. marts blev manden løsladt, fortæller rockerens forsvarer, Peter Secher. Ifølge forsvareren havde politiet ikke undersøgt sagen til bunds, før man kørte ud og anholdt rockeren:

- Der skete det, at efter min klient var blevet varetægtsfængslet, der bad jeg politiet foretage en række - i mine øjne - grundlæggende undersøgelser. Disse undersøgelser fik man foretaget, og de påviser, at min klient ikke har spillet nogen rolle i en narkoring. Hverken som bagmand eller på anden vis, siger Peter Secher.

Af hensyn til sagens dørlukning og på grund af sin tavshedspligt vil han ikke gå i detaljer med, hvilke undersøgelser, der konkret er tale om.

Advokat: Politiet fejlede

- Hvorfor blev han så varetægtsfængslet i første omgang?

- Fordi politiet tog fejl. Så enkelt er det.

- Disse undersøgelser, du nævner, burde de være lavet, inden man skred til anholdelse?

- Jo, helt sikkert.

Han fortæller, at det selvfølgelig ikke er politiet, der varetængtsfængsler. Det er domstolene:

- Dengang fandt de, der var begrundet mistanke, hvilket jo er fængslingsgrundlaget.

- Har domstolen også taget fejl?

- Det synes jeg. Men jeg anerkender, at der kan være forskelligt syn på, hvornår der er begrundet mistanke. Og efter at de omtalte undersøgelser er blevet lavet, så har man jo valgt at løslade min klient.

Gang nummer to

Advokaten fortæller, at det er anden gang, at den 54-årige rocker har siddet uskyldig fængslet i den tid, Secher har været rockerens advokat.

Forrige gang drejede det sig om en ubrugelig M-16 militærriffel.

- Våbnet var dermed at sammenligne med et legetøjsvåben. Og begge sager vidner måske om, at myndighederne har travlt med at bekræfte fordommene i forhold til personer med tilknytning til rockermiljøet, og derfor ikke for undersøgt alle sider af en eventuel sag, siger advokaten, der tilføjer:

- Eller undersøge sagen overhovedet, før man skred til anholdelse.

Advokaten vil dog gerne rose myndighederne:

- Det kræver hår på brystet at erkende en sådan fejl, siger advokaten.

Fængslet på begrundet mistanke

Sagen er under efterforskning hos politiets Særlig Efterforskning Vest (SEV).

- Sagen kører for lukkede døre, og derfor er det begrænset, hvad jeg kan komme med af konkrete kommentarer, siger Carit Andersen, Politi-inspektør, SEV.

- Men i den pågældende sag har vi gennemført en efterforskning. Og ud fra en objektiv vurdering fandt vi, at der var nok begrundet mistanke til en varetægtsfængsling. Dette fik vi jo bekræftet af retten, der jo valgte at varetægtsfængsle, siger Carit Andersen.

- Der har så været yderligere efterforskning i sagen, der så har svækket denne mistanke, og derfor er manden nu løsladt, siger han endvidere.

- Men advokaten mener jo, at politiet har taget fejl og ikke undersøgt sagen til bunds forud for anholdelsen?

- Det har jeg ingen kommentarer til, svarer Carit Andersen.