Bilbomben placeret i en plastikpose under forhjulet på den sorte BMW kunne 16. januar i år have dræbt en 51-årig Bandidos-rocker i et flammehav.

I stedet blev den skudt i stykker af bomberobotten 'Rullemarie' og herefter kørt til tekniske undersøgelser, hvor det viste sig, at der ikke var tale om sprængstoffer, men noget der kunne 'forårsage en øjeblikkelig udvikling af ild', som vicepolitiinspektør Charlotte Skovby fra Københavns Vestegns Politi tidligere har formuleret det.