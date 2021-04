I et redskabsskur i et boligkvarter gemte en 21-årig rocker og hans 51-årig bekendte over 200 kilo sprængstof.

Det mener politiet, der har sigtet de to mænd for besiddelsen af den historisk store mængde sprængstof og for at have sat beboerne i områdets liv og legeme i fare ved at opbevare det ulovligt.