Rocker overfaldet på Amager

Fronterne har gennem den seneste række måneder været trukket op i mellem de forskellige rockerklubber på Amager.

Fredag aften blev en yngre mand overfaldet på den lille plads foran Bodega Fidusen på Melstedvej i Kastrup. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er manden del af rockerklubben Satudarah.

Foreløbigt er der ingen spor efter overfaldsmændene, der kom til stedet i flere biler. Pilen kan ifølge kilder dog pege i retning af Hells Angels.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de modtog en anmeldelse om vold ved bodegaen fredag aften 20.03.

Vagtchef Henrik Brix oplyser desuden, at offeret har tilknytning til den danske underverden.

- Vi får fat i forurettede på Amager Hospital. Men han hverken vil eller kan bidrage med oplysninger, og personen, der anmelder overfaldet, vil heller ikke sige mere efterfølgende, siger Henrik Brix til Ekstra Bladet.

Annonce:

Ifølge politiet var han ikke alvorligt tilskadekommen, men det er politiets umiddelbare tese, at man er gået målrettet efter Satudarah-rockeren.

- Noget tyder på, at man er gået direkte efter ham. Men vi kan ikke sige det med sikkerhed på grund af den manglende samarbejdsvillighed, siger Henrik Brix.

Foreløbigt er det Hells Angels og Bandidos, der har afdelinger på Amager, som HA ellers gennem flere årtier har følt, var 'deres' område.

Det er særligt på de sociale medier, at rockerne puster sig op. Dog har særligt HA ikke kun holdt sig til at vise sig frem på de sociale medier.

For knap to uger siden blev en anden ung mand overfaldet på Amager, og i den forbindelse stormede politiet Hells Angels' klubhus i Siljangade, hvor den ene af to HA-afdelinger på Amager holder til.

Vild rocker-kamp om Amager