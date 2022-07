Rocker-relaterede sigtes for groft overfald

To mænd i rockermiljøet er sigtet for et voldsomt overfald i København tirsdag aften

Tirsdag aften var politiet massivt til stede efter et groft overfald på Borups Allé i København.

Politiet har i den forbindelse anholdt og sigtet to mænd for overfaldet.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De to anholdte er ifølge Ekstra Bladets oplysninger relateret til rockerklubben Hells Angels.

Bandemedlem overfaldet

Overfaldet fandt sted ved 18.30-tiden tirsdag, hvor en 29-årig mand blev tildelt flere knivstik og slået med en genstand på adressen Borups Allé 113 på Frederiksberg.

Politiet vurderer, at seks-otte personer deltog i overfaldet. Men alle parter forsvandt hurtigt fra stedet, da politiet ankom kort efter.

Dog dukkede den forurettede op på skadestuen senere på aftenen. Her modtog han behandling, og hans tilstand betegnes som stabil.

Ifølge oplysninger til Ekstra Bladet sættes offeret i forbindelse med den forbudte bande LTF.

Sigtet for overfald

Senere tirsdag aften anholdt politiet de to mænd på 25 og 27 år, som sigtes for overfaldet.

'Vi har aftenen og natten igennem haft en intensiv efterforskning, og der er på nuværende tidspunkt ingen tvivl om, at overfaldet bunder i et opgør mellem to kriminelle grupperinger,' siger leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi, Knud Hvass.

Politiet oplyser, at de fortsætter efterforskningen af sagen, og at de forventer at anholde flere.

De to mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg omkring middagstid onsdag.

