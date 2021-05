Rocker skal i Højesteret for drab

Vil have omstødt livstidsdom for drabet på radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yasar

Satudarahrockeren Alexander Findanis skal have sin livtidsdom for drab prøvet for højeste ret.

Det oplyser hans advokat Jesper Storm Thygesen til Ekstra Bladet.

Den 26-årige rocker blev i februar idømt livstid, da landsretten stadfæstede byrettens dom for drabet på radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yasar.

- Det er meget specielt, at man får livstid for et enkelt drab. Det er ikke noget, man ser særligt ofte. Vi synes, det er for høj en straf, og derfor har vi bedt om at få den for Højsteret, siger advokaten.

Alexander Findanis blev både i by- og landsret dømt for drabet og efter straffelovens paragraf 81b, som omhandler skydevåben på offentligt sted. Paragraffen giver mulighed for at forhøje straffen med det halve.

Principiel sag

Det er Procesbevillingsnævnet, der afgør om en sag kan komme for Højesteret i Danmark. Højesteret tager ikke stilling til skyldsspørgsmålet, men vurderer alene principielle spørgsmål omkring en sags strafudmåling.

- Der er en i mine øjne tvivlsom praksis omkring det her spørgsmål, og derfor vil vi gerne have det prøvet, siger Jesper Storm Thygesen og henviser til to nyere sager om drab begået i offentligt rum, der ikke har resulteret i livstid.

Den ene omhandler drabet på en mand i Randers Regnskov i 2017, som kostede et tidligere rockermedlem 20 års fængsel, mens en 28-årig mand fra LTF i april ligeledes fik 20 års fængsel for et drab i Kolding.

Ifølge Jesper Storm Thygesen er sagen endnu ikke berammet.

- Men vi forventer, at den kan komme for før eller lige efter sommeren.

Jesper Storm Thygesen har i den forbindelse overtaget sagen fra advokat Mai-Brit Storm Thygesen, der ikke har møderet for Højesteret.

Dræbt ved bogreception

Radioværten Nedim Yasar blev dræbt i november 2018, da han netop havde afholdt en bogreception for bogen 'Rødder', der beskriver hans brutale fortid som bandemedlem på den københavnske Vestegn.

Her var han i en periode leder af Bandidos-støttegruppen Los Guerros, indtil han som 25-årig vendte det kriminelle miljø ryggen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Nedim Yasar blev dræbt i november 2018, da han netop havde forladt receptionen for bogen Rødder, der beskriver hans fortid som bandemedlem. Foto:

Nedim Yasar sad i sin bil foran receptionslokalerne på Hejrevej i Nordvest-kvarteret i København, da en gerningsmand affyrede mindst to skud gennem sideruden ved førersædet.

Radioværten, der var kendt for sin rolle i Radio24syv-programmet 'Politiradio', blev ramt i hovedet og døde dagen efter af sine kvæstelser.

Motivet for drabet er aldrig blevet klarlagt, men under sagen i Landsretten fortalte anklager Peter Messerschmidt, at politiets efterforskning pegede i retning af, at Alexander Findanis gik fra prospect til fuldgyldigt medlem i Satudarah i forbindelse med drabet.

- Alexander Findanis ville utroligt gerne optages som fuldgyldig og den daværende præsident i den klub, han ville ind i, hadede Nedim Yasar.

- Derfor begik Alexander sit livs største dumhed, lød det fra anklageren.