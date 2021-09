Rocker tævet: Nu er to mænd anholdt

To personer er blevet anholdt efter et opgør i rockermiljøet, lyder det fra politiet

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

To personer med tilknytning til en unavngiven rockergruppe blev tirsdag anholdt af politiet.

Anholdelserne sker efter et voldeligt optrin om aftenen 20. september, hvor en 24-årig mand fra Nykøbing Falster blev udsat for adskillige slag og spark af fire mænd.

Alle formodes at have tilknytning til rockermiljøet, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

- Selvom noget tyder på et internt opgør i rockermiljøet, er denne form for grov vold helt uacceptabel. Derfor sætter politiet håndfast ind, og jeg er derfor glad for, at vi foreløbigt har fået anholdt to personer, siger politiinspektør Kim Kliver.

De to anholdte bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør.