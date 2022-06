Det var en rocker, der præsenterede hende for nyheden om, at hendes hooligan-søn var sigtet for mere end 1300 seksuelle overgreb

Dørene i grundlovsforhøret bliver lukket. Moderen til den anklagede hooligan bliver sendt ud og når ikke at høre sigtelsen mod hendes søn. Hun er forvirret, for tidligere på aftenen 5. februar 2021 har der været skudt mod hendes søn. Nu sidder han som sigtet, og hun når ikke at høre for hvad.

Knap er hun nået ud af døren på det lille torv foran retten i Glostrup, før en af hendes søns venner kommer over til hende.