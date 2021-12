Rocker tilstår uventet i kæmpe narkosag

Politiets beviser fra knækkede krypto-telefoner er åbenbart så overvældende, at aktørerne i en kæmpe narkosag, 'Operation Hugin', lægger sig ned og ruller rundt på stribe.

En 37-årig Satudarah-rocker, som politiet anser som bagmand i 'Operation Hugin', har under sin 16 måneder lange varetægtsfængsling nægtet sig skyldig. Men nu erkender han sin rolle, og på mandag ventes rockeren at tilstå i retssal 1 i Københavns Byret.

Politiet har justeret de oprindelige sigtelser mod rockeren nedad, så han nu sigtes for 'systematisk og organiseret distribution af narkotika'. Det handler om mindst 102 kilo kokain, 10 kilo amfetamin og 79 kilo hash.

Hvis den 37-årige, som ventet, tilstår det enorme kvantum narkotika står han til en meget lang fængselsstraf.

Anklager Rasmus von Stamm lægger op til, at strafferammen på 16 års fængsel i narkotika-paragraffen skal forhøjes efter straffelovens § 88, fordi der er tale om 'særdeles skærpende omstændigheder'.

'Højre hånd' fik 15 år

Rockerens 'højre hånd' i narko-ringen, den 29-årige Andreas Munch, fik til sammenligning 15 års fængsel, da han tilstod i november.

Han blev dømt for 85 kilo kokain og de samme 10 kilo amfetamin og 79 kilo hash, som rockeren er sigtet for. Andreas Munch synes dog, at straffen er for hård og har anket.

Den 29-årige benyttede både en EncroChat telefon til kommunikation og en krypteret Samsung Knox telefon til at føre regnskab over narko-handlerne. I narko-regnskabet var 'kaffegrums' for eksempel kodeord for kokain. Et eksempel: ’Kaffegrums hentet 22/10. 2 kg.’

Det er normalt, at en dømt får en mærkbar rabat i straffen, når man tilstår.

'The Great Barber'

En anden af Satudarah-rockerens mellemmænd tilstod også i november, hvor den 35-årige Allan Mohammad fra gadebanden NNV blev idømt syv års fængsel for at have været lagermand for 10 kilo kokain.

Han er kendt som 'Frisør-Allan', og på den krypterede chattjeneste EncroChat, der blev brudt af fransk politi og som har fældet kriminelle over hele Europa på stribe, var han manden bag bruger-profilen 'The Great Barber'.

På EncroChat blev det drøftet, hvad det skulle koste at opbevare de 10 kilo kokain. Video-overvågning viste, hvordan kokainen blev transporteret og overdraget i København 7. april 2020 i blå poser fra IKEA. Men Allan Mohammad sagde i retten, at han ikke fik en krone for sin tjeneste.

Aflyser langvarig retssag

Satudarah-rockeren skulle i januar være stillet for retten i en langvarig sag, men hvis han tilstår mandag ventes dommen efter et par timer i Københavns Byrets 1. afdeling.

Ifølge retsmødebegæringen stod narkohandlen på fra 7. juni 2019 til 10. august 2020, hvor politiet slog til. Satudarah-rockeren stod, ifølge sigtelsen, for den overordnede planlægning og bestilling af og betaling for narkotika hos leverandørerne.

Han havde kontakten til aftagerne og stod for aftaler med både leverandører og aftagere om tid, sted og pris for levering og for instruktion af sine to nærmeste kumpaner.

Overdragelserne af narkotika skete blandt andet på gaden på to adresser i indre København.

En EncroChat telefon og til højre den besked som firmaet sendte til sine 60.000 brugere om, at systemet var 'knækket', så alle skulle destruere deres enheder. Foto: Europol

