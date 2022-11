Rocker tiltalt: Tævede kvinde foran børn

En uhyggelig episode udfoldede sig sidste år, da en rocker overfaldt en kvinde på brutal vis, mens der var børn til stede - nu skal han for retten

Torsdag skal en brutal sag for retten i Glostrup.

En 40-årig mand er tiltalt for at have sparket og slået en kvinde adskillige gange og flere steder på kroppen, mens hun lå på jorden.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Alt dette skete på en adresse i Rødovre om aftenen 26. november sidste år - angiveligt imens der var børn til stede. Ydermere skulle han have trampet hende i ansigtet, hvilket medførte blandt andet tandskader.

Det vides ikke, hvordan den tiltalte forholder sig til anklagen.