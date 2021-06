Dansker sigtet for drabsforsøg på tidligere medlem af Satudarah og Bandidos, som blev ramt i rygsøjlen af skud, er nu udleveret til Holland

En 28-årig dansker sigtet for væbnet drabsforsøg mod et berygtet, dybt kriminelt tidligere medlem af Satudarah og Bandidos i september sidste år er nu overført til et hollandsk arresthus.