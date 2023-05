De sorte og gule rockerveste med indianerhoveder bliver fortid i Danmark. Det sker, efter klubben Satudarah er på vej til at lukke.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere forskellige kilder i miljøet.

Rockerne skulle angiveligt have skiftet til grupperingen Comanche MC, der ligeledes har et indianerhoved som logo. Dog i sorte, røde og hvide farver.

Den kendte Satudarah-rocker og eks-bokser Patrick Nielsen har i går aftes delt en story på Instagram med et anderledes indianerlogo og teksten 'Let the new story begin - V. President World'.

Samtidig har han postet videoer, hvor den danske sang 'Indianer' med Tøsedrengene bliver spillet.

Derudover har Satudarahs officielle talsmand opdateret sin profiltekst, så der nu står 'COMANCHES MC' i stedet for 'Satudarah MC'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra talsmanden.

Hos Københavns Politi, afdelingen for organiseret kriminalitet er meldingen alene:

- Vi følger rocker- bandemiljøet tæt, siger vicepolitinispektør Knud Hvass, der ikke har nogen kommentarer til Ekstra Bladets nyhed.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en lokal motorcykelklub i Randers, der også har navnet 'Comanche MC Randers'. Her afviser man blankt, at klubben har noget at gøre med Satudarah.

- Vi er en ganske almindelig køreklub. En flok halvgamle mænd, der godt kan lide at køre på motorcykel, lyder meldingen.

Det nye logo som eks-bokser og rockermedlem Patrick Nielsen har slået op på Instagram. Logoet adskiller sig fra det tidligere Comanches logo ved at have skæg, gule farver og bloddråben ved øjet, som typisk er blevet brugt i Satudarah-sammenhænge. Privatfoto

På Filippinerne findes der en motorcykelklub med navnet Comanche med følgende indianerlogo. Foto: Comanche MC

