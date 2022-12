Rockerdrab: Kvinde sigtet i drabssag

En kvinde og en mand vil i dagens løb blive fremstillet i grundlovsforhør i forlængelse af drabet på en 34-årig rocker i et øde område vest for Mogenstrup juledag.

Det oplyser Kim Kliver, politiinspektør i Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi. Han vil ikke uddybe, hvad kvinden konkret er sigtet for i drabssagen. Men efterforskningslederen fortæller, at de øvrige fire mænd, som har været anholdt i sagen, alle er løsladt efter endt afhøring.

Den skuddræbte rocker har i mange år været en del af Bandidos-lokalafdelingen i Næstved. Privatfoto

Politiet har tidligere meldt ud, at flere af personerne har forbindelse til det organiserede bande- og rockermiljø i Sydsjælland.

Ekstra Bladet erfarer fra flere kilder, at den dræbte var prøvemedlem i Næstved-afdelingen af rockergruppen Bandidos.

Politifolk arbejder her i det område, hvor man fandt den dræbte rocker juledag. Foto: Per Rasmussen

Ramt af gevær-skud

En 46-årig mand blev mandag aften fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre og varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om at være skyldig i drab eller medvirken til drab. En kendelse, som han på stedet kærede til landsretten.

Det fremgik af sigtelsen mod den 46-årige mand, der blev læst op i Retten i Næstved mandag aften, at ofret blev ramt af skud i hovedet affyret af et gevær i 'et øde beliggende område'. Politiet har meldt ud, at rockeren blev 'fundet dræbt' søndag omkring klokken 19.

Den nu afdøde rocker havde sin gang her i Bandidos-lokalafdelingens klubhus i Næstved. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet fandt efterfølgende frem til stedet på en grusvej i nærheden af landsbyen Næstelsø. Der var efterladt rester af gipsafstøbninger fra spor af bildæk og fodaftryk.

Det er uklart, hvad motivet bag drabet kunne være, og nøjagtig hvor drabet skete.

