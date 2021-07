Rockere anholdt for afpresning

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tre personer med tilknytning til rockermiljøet er blevet anholdt torsdag formiddag og sigtet for grov afpresning.

Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters Politi er sagen en udløber af en lokal afpresningssag i Nakskov, hvor de anholdte ifølge sigtelsen har udsat ofrene for trusler over en periode, hvorefter ofrene har følt sig nødsaget til at overføre et større pengebeløb.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De anholdte fremstilles i grundlovsforhør fredag klokken ni i Retten i Nykøbing, hvor anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre.



- Borgere skal ikke lade sig afpresse til at betale 'dummebøder' til rockermiljøet. Selv om det måske på kort sigt kan virke fristende, er betaling ikke en mulig vej ud af problemerne. Der er kun en vej ud af denne form for afpresning, og der er at gå til politiet med oplysninger, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.

- Dagens anholdelser viser, at politiet ser med stor alvor på denne form for kriminalitet, hvor rockermiljøet forsøger at anvende deres voldsaura til inddrivelse af penge. Vi kan og vil ikke acceptere den adfærd, siger han.

Politiet oplyser ikke hvilken rockergruppering, der er tale om. Sagen er centreret omkring Lolland, der har været Bandidos-område, men hvor særligt Satudarah har huseret den seneste tid.

Politiet kan ikke udelukke, at der sker yderligere anholdelser i sagen.