Rockere anholdt

Mens politiet i dag onsdag har anholdt tre mænd på Fyn og i Syd- og Sønderjylland, har Policía Nacional i Spanien også være i aktion. Sammen med NSK har de anholdt to mænd på spansk jord.

Aktionen med de i alt fem anholdte handler om store mængder hash, oplyser NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at to af de anholdte er medlem af en rockergruppering.

Politiet melder dog ikke ud, om rockerne skal findes blandt de anholdte her eller i Spanien.

Modtagelse og indsmugling

Mændene herhjemme, to på 33 år og en på 41, er sigtet for modtagelse og videredistribution af hash i Danmark, mens de to anholdte er sigtet for indsmugling af hash fra Spanien til Danmark.

Annonce:

Mændene herhjemme er sigtet for over flere omgange i perioden fra juli til december 2020 at have modtaget og videredistribueret cirka et ton hash i Danmark, der er indsmuglet fra Spanien.



Som en del af den koordinerede anholdelsesaktion har NSK i samarbejde med det spanske politi, Policía Nacional, desuden anholdt to mænd på 57 og 31 år i området omkring Marbella i Spanien, skriver NSK i pressemeddelelsen. Mændene er sigtet for samlet at have indsmuglet to tons hash fra Spanien til Danmark i perioden fra juli til december 2020.

Mistanke om narkonetværk



De tre, der er anholdt i Danmark, bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde torsdag.

De to mænd, der blev anholdt i Spanien, er foreløbigt varetægtsfængslet. Hvornår de eventuelt kan udleveres, er endnu uvist.



- Vi har mistanke om, at mændene er en del af et organiseret narkotikanetværk, der har indsmuglet store mængder hash fra Spanien til Danmark, hvor narkotikaen er blevet videredistribueret i det kriminelle miljø. Med anholdelserne har vi fjernet et centralt led i et organiseret narkotikanetværk, siger vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan danske rockere krydsede klinger i Sydspanien. Læs den historie her.