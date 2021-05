Rockere bag overfald i Pusher Street

I Pusher Street er stemningen anspændt for tiden, erfarer Ekstra Bladet.

Avisen har allerede beskrevet, hvordan LTF-banden har sat sig på en hashbod, og hvordan man i den forbindelse talmæssigt har markeret sig i den ellers verdensberømte hashgade.

Det var søndag aften, at den omtalte episode udspandt sig i Pusher Street. Ekstra Bladet kan nu beskrive, hvordan der et par dage tidligere udspandt sig en anden og mere voldelig episode.

Her blev en pusher, der stod ved en bod, passet op af to mænd, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger har tilknytning til rockerklubben Satudarah.

Pusheren blev først slået med knytnæver og kastet i jorden. Derefter blev han tvunget til at følge de to mænd ud af Christiania. Hvad der efterfølgende skete, er uklart.

Men manden blev tilsyneladende ikke udsat for yderligere vold i denne omgang, forlyder det.

Kilder vurderer over for Ekstra Bladet, at sagen kan bunde i et gældsforhold, hvor man eventuelt skylder penge for hashleverancer.

Hos politiet vil man ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger. Rune Nielsen, leder af Operativ Specialafdeling, Københavns Politi oplyser dog, hvordan politiet inden for de seneste syv dage har registreret personer med tilknytning flere kriminelle grupperinger i forbindelse med den daglige indsats i og omkring Pusher Street.

- Det er en bekymrende udvikling, tilføjer Rune Nielsen.