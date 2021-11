Rockere: Der er ingen konflikt

Tidligere onsdag aften meldte forskellige politikredse ud, at de havde indført visitationszoner og lukket tilholdssteder i forbindelse med en gryende konflikt.

Flere Satudarah-klubhuse var blevet lukket i den forbindelse.

Efterfølgende er Ekstra Bladet blevet kontaktet af en talsmand fra netop Satudarah, der afviser, at klubben eller dens medlemmer er i konflikt:

'SMC Danmark vil gerne afkræfte, at vi skulle være en del af nogen bandekonflikt. Derfor er vi ligeledes meget uforstående over for politiets tiltag om lukning af vores klubhuse', lyder det i mailen.

Talsmanden har her onsdag aften ikke yderligere kommentarer til sagen.

Flere kilder med indsigt i miljøet bekræfter, at der skal være lagt låg på den gryende konflikt, der ifølge politiets opfattelse har inkluderet to skyderier. Dels fredag, dels natten til tirsdag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Rigspolitiet tidligere på ugen udarbejdet et såkaldt konfliktnotat, der fortæller, at de stridende parter er henholdsvis Satudarah og NNV-banden.

Dette bekræftes delvist af Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, der i en pressemeddelelse har oplyst, at et Satudarah-tilholdssted i Haslev er lukket, da der skal være risiko for, at personer med tilknytning til en bandegruppering fra København NV eventuelt kunne finde på at angribe adressen.

Flere forskellige kilder med indsigt i miljøet fortæller uafhængigt af hinanden, hvordan der i går i området omkring Svanemøllen i København blev holdt et møde, hvor repræsentanter fra begge parter var til stede.

Det er uvist, hvad parterne kom frem til. Men nu afviser Satudarah altså, at der skal være konflikt.