Rockere fældet af aflytning i bil

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Fem Bandidos-rockere har i dag, onsdag, taget plads på anklagebænken i en sag, hvor de er tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med konflikten imellem rockerklubben og NNV-banden, der udspandt sig i vinter og forår 2021.

Alle fem nægter sig skyldige, mens den femte dog erkender besiddelse af en ældre pistol af mærket Mauser.

Alle fem har fulgt retsmødets indledning opmærksomt fra anklagebænken, mens godt ti familiemedlemmer, venner og bekendte er på plads på tilhørerpladserne.

Også politiet er repræsenteret, hvor 12 betjente er til stede i retslokalet.

Nært forestående attentat

Ingen af de tiltalte har foreløbigt ønsket at udtale sig i forbindelse med sagen, men samtidig har ingen af dem bestridt medlemskab af rockerklubben, fortalte den ene anklager, Jelena Hansen.

Under sin forelæggelse ridsede hun sagen op. Af forelæggelsen fremgik det, at politiet 25. januar modtog kildeoplysninger om, at et attentat var nært forestående. Derfor iværksatte politiets Særlig Efterforskning Øst en efterforskning, der blev døbt Red Phantom.

Politiet ledte blandt andet en stjålet bil. En sådan fandt politiets efterforskere efterfølgende parkeret på en p-plads i Rødovre. Der var tale om en Peugeot, der tidligere på måneden var stjålet ved et sommerhus i Jægerspris.

Overvågede stjålet bil

Bilen holdt på en p-plads ved Borgmester G. Jensens vej, og her foretog politiet en hemmelig ransagning af køretøjet. Ved samme lejlighed installerede betjentene både en gps i bilen, ligesom der blev installeret rumaflytning.

Samtidig blev der opsat videoovervågning af nærområdet omkring bilen, ligesom at særligt uddannede observatører på stedet diskret overvågede bilen.

Under forelæggelsen oplyste anklageren endvidere, hvordan de fem tiltalte om aftenen 29. januar mødtes hos den ene tiltalte, en 35-årig, hvorefter de alle kørte til p-pladsen på Borgmester G. Jensens Vej i Rødovre.

Her så politiet en 45-årig rocker iføre sig sorte engangshandsker og en skudsikker vest, inden han sammen med en 41-årig Bandidos kørte i Peugeoten mod Glostervej i Valby med pistolen og 13 skarpe skud.

Kørte til Valby

Imens kørte en 33-årig Bandidos-rocker, der tidligere har afsonet en dom for drab, efter de to rockere i en Citroén til Valby, hvor han holdt sig i nærheden for at kunne bistå dem.

På Glostervej blev den stjålne Peugeot parkeret, hvor de ifølge anklageskriftet ledte efter et NNV-medlem. Men de fik kolde fødder, fordi de opdagede politi i området. Så kørte de den stjålne Peugeot til parkeringspladsen ved Hedeland i Hedehusene, hvor de to formodede attentatmænd mødtes med en 35-årig Bandidos for at brænde bilen og beviserne af.

Det lykkedes ikke, fordi politiet slog til og anholdt de tre Bandidos på stedet. De to sidste tiltalte blev anholdt senere, blandt andet på baggrund af aflytningen i den stjålne bil.

Det er ikke lykkedes for politiet at identificere det NNV-medlem, der ifølge tiltalen skulle have været dræbt.