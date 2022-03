Rockere frifundet for drabsforsøg

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Fem rockere fra Bandidos er blevet frifundet i en på flere punkter spektakulær sag om drabsforsøg.

Spektakulær, fordi det aldrig lykkedes politiet at identificere den person, der ifølge anklagemyndigheden skulle slås ihjel, men også fordi anholdelserne skete efter, at politiet havde sat aflytningsudstyr i en stjålet bil.

Nævningetinget på Frederiksberg havde taget søndagen i brug for at få afsluttet sagen. Tilhørerpladserne var tætpakket med venner og familie i rettens største lokale, da de fem tiltalte blev ført ind og placeret ved hver deres forsvarsadvokat.

Flere af rockerne på anklagebænken udtrykte stor begejstring for at se gode venner på tilhørerbænkene, og der blev udvekslet håndaftryk og råbt et par hilsner. Men det var intet mod de glædesbrøl og klapsalver, som kort efter brød ud i rettens største sal.

Da retssagen begyndte i januar forklarede anklageren baggrunden. Politiet havde sidste år under bandekonflikten mellem Bandidos og banden NNV fået kildeoplysninger om, at et attentat var nært forestående.

Derfor iværksatte politiets enhed, SFØ, en efterforskning, som blev døbt Red Phantom. Anklagemyndigheden mente, at rockerne i tiden op til den 29. januar sidste år sammen planlagde et drab og blandt andet havde en stjålen Peugeot, som skulle bruges til formålet. Diskret fandt politiet frem til den stjålne bil, som holdt parkeret i Rødovre.

De udstyrede vognen med en gps og aflytningsudstyr, ligesom bilen blev overvåget.

Pistol med skarpe skud

Den 29. januar så politiets observatører en af rockerne iføre sig sorte engangshandsker og en skudsikker vest, inden han sammen med en anden rocker kørte i den stjålne bil mod Valby.

I bilen var en Mauser-pistol med skarpe skud i. Samtidig, mente anklagemyndigheden, holdt en anden sig klar til at bistå i området i en Citroen. Efter at have parkeret Peugeot' ledte to af rockerne i følge anklageskriftet efter en ukendt person fra NNV. Men deres forehavende mislykkedes, fordi der var politi i området.

De kørte nu fra stedet, mødtes med en tredje rocker med henblik på at brænde bilen og bevismaterialet, men blev afbrudt af politiet og anholdt. Siden fulgte anholdelse af de øvrige.

Rockerne har pure nægtet sig skyldige. Under sagen har en af dem blandt andet sagt, at hele affæren handlede om en form for vagtvirksomhed. En af rockerne boede i området i Valby, forklarede han, og duoen i den stjålne bil skulle holde vagt.

- De æreløse hunde ville gå efter vores familier. Det havde vi fået at vide af politifolk. Vi havde en mindre konflikt med dem på det tidspunkt, uddybede den ene rocker tidligere under retssagen.

Retten mente det ikke bevist, at de fem rockere var skyldige i det påståede drabsforsøg og frifandt alle fem for det. De fem har siddet varetægtsfængslet siden i januar sidste år.

To af rockerne er dog kendt skyldige i våbenbesiddelse ved at have kørt rundt med den skarpladte Mauser-pistol. Så mens tre af deres kammerater blev erklæret løsladt , skulle de blive i retten, som nu skal tage stilling til den straf, de skal have for våbenbesiddelsen. Retten har erklæret, at våbenbesiddelsen er sket under skærpende omstændigheder som led i en konflikt.

'På tide med løsladelse'

Peter Secher, som er forsvarsadvokat for en af de rockere, som blev frifundet for alle anklager sagde udenfor retten til Ekstra Bladet, at han mente 'det var på tide' , at hans klient nu blev løsladt.

- Jeg synes, folk har været fængslet længe på et meget spinkelt grundlag. Min klient har fået et barn under varetægtsfængslingen, som han ikke har kunnet knytte bånd til. Og det eneste man opnår fra samfundet side, er et meget stort erstatningskrav, sagde han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre danske rappere udgjorde ifølge politiet et maskeret tæskehold, der røvede og afpressede tre ofre i en såkaldt sexfælde. Hør mere om sagen i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.