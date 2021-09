Rockere i retten: Krævede 50.000 kr. i udmeldelsesgebyr

To mænd på 21 og 22 år sigtet for brutal vold og afpresning mod 24-årig

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): To mænd på 21 og 22 år bliver onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Nykøbing Falster, sigtet for grov vold og afpresning mod en 24-årig mand. Episoden fandt sted mandag aften klokken 22.09.

Alle tre mænd har forbindelser til rockermiljøet.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker politiinspektør Kim Kliver ikke at kommentere, hvilken gruppe der er tale om, men Ekstra Bladet erfarer, at det er Satudarah.

Klubben har for nylig erhvervet et nyt hus i Haslev på Sydsjælland.

Under overfaldet blev den 24-årige blev udsat for mange slag og spark fra fire mænd, så han pådrog sig skader mange steder på kroppen. Han fik en skade på venstree øje, brækkede næsen og fik skader på arme og ben. Anledningen til den grove medfart lyder ifølge anklagerne mod de sigtede til at være offerets udtræden af rockerklubben Satudarah.

Således er de to anholdte sigtet for ved samme lejlighed at afpresse den 24-årige for 50.000,- i såkaldt 'udmeldelsesgebyr'.

Voldsepisoden fandt sted på en parkeringsplads ved en sejlklub på Prinsholmvej i Nykøbing Falster.

- Selvom noget tyder på et internt opgør i rockermiljøet, er denne form for grov vold helt uacceptabel. Derfor sætter politiet håndfast ind, og jeg er derfor glad for, at vi foreløbigt har fået anholdt to personer, har politiinspektør Kim Kliver udtalt i en pressemeddelelse.

Da der stadig kan være medgerningsmænd på fri fod, har anklager Skipper Falsled ved grundlovsforhøret begæret lukkede døre, hvilket dommeren efterkom.

Ekstra Bladets mand i retten måtte forlade salen, da dørene blev lukket. Han beskriver de foreløbig to sigtede som spinkle af bygning og af anden etnisk herkomst end dansk. Den 21-årige er dansk statsborger, mens den 22-årige er serbisk statsborger.