Rockere i slagsmål: Anholdt efter biljagt

Satudarah åbnede i foråret nye afdelinger i Jylland. Men ikke alt er fryd og gammen i et af de nye chapters

Med et holdbillede på Instagram annoncerede Satudarah i foråret, at de havde åbnet en prøveafdeling i Esbjerg.

'Welcome West End' står der på billedet, hvor en række mænd står samlet. Men det virker dog ikke til, at alle medlemmerne er lige glade for hinanden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var to mænd fra den nyåbnede Satudarah-afdeling i et voldsomt slagsmål mandag 22. august ved Frodesgade i Esbjerg. Slagsmålet endte med en større politiakion.

- Syd- og Sønderjyllands Politi vurderer, at der er tale om en intern konflikt mellem to mænd med tilknytning til den samme rocker- og bandegruppering, oplyser politiinspektør Henrik Thrane til Ekstra Bladet.

Den ene af de to implicerede slagsbrødre fra klubben blev kørt til behandling på skadestuen. Han ønskede dog ikke at fortælle politiet om baggrunden for voldsepisoden, og han ville på trods af den interne konflikt heller ikke oplyse navnet på den anden mand.

Nye rygmærker

Flere af de nye medlemmer af 'West End'-afdelingen har ifølge Ekstra Bladets oplysninger tidligere været medlemmer af forskellige grupperinger, der har været i konflikt med hinanden.

Hvorvidt de to mænd har taget tidligere konflikter med ind i den nye gruppe, ønsker politiet dog ikke at oplyse.

- Syd- og Sønderjyllands Politi følger rocker- og bandemiljøet tæt, men vi kan af efterforskningsmæssige hensyn ikke kommentere, hvad vi konkret gør, hvilken konkret viden vi måtte have om gruppernes aktiviteter eller sammensætningen af grupperingerne. Men borgerne skal ikke være i tvivl om, at politiet – sammen med andre myndigheder, herunder kommunerne – bekæmper rocker- og bandegrupperingerne intensivt, siger Henrik Thrane.

Anholdt efter biljagt

Politiet eftersøgte i dagene efter episoden den anden mand fra slagsmålet. Det lykkedes at anholde ham otte dage senere.

Det skete ifølge politiet efter en længerevarende biljagt, der startede i Sydøstjyllands politikreds og fortsatte ned af Syd- og Sønderjyske Motorvej.

Motorvejen var i en periode spærret mellem Kolding og Haderslev, mens politiet ledte efter genstande, som var kastet ud fra køretøjet, hvor der sad to mænd. Den ene er løsladt igen.

Det lykkedes at finde et kontantbeløb.

Manden på 36 år nægter sig skyldig i grov vold og blev varetægtsfængslet i fire uger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til slagsmålet fra Satudarah. De er dog ikke vendt tilbage på henvendelsen.