Rockere indgår julefred

Rockerklubberne Hells Angels og Satudarah har valgt at pakke slagvåbnene væk igen.

Efter flere voldelige overfald på Amager, har repræsentanter for de to klubber aftalt, at der atter skal være fred, erfarer Ekstra Bladet.

Hos Københavns Politi vil man ikke kommenterer Ekstra Bladets oplysninger:

- Men helt generelt kan jeg sige, at vi følger rocker- og bandemiljøet tæt, siger Knud Hvass, chef for afdelingen for organiseret Kriminalitet.

Det var forrige weekend, at mænd med tilknytning til de to klubber stod bag to overfald. Det første skete fredag 9. december om aftenen.

Her troppede en gruppe mænd ved en kiosk på Melsted Torv. Inde i kiosken blev et Satudarah-prøvmedlem overfaldet og tæsket.

Dagen efter gik det så ud over et HA-prøvemedlem, der ved et bustoppested på Amagerbrogade. Her blev han sidst på eftermiddagen overfaldet af en gruppe mænd, der kom til stedet i flere biler.

Manden blev blandt andet slået med slagvåben ved episoden.

Senere samme dag standsede politiet en gruppe Satudarah-rockere, der kørte rundt på Amager tæt ved Hells Angels' klubhus i Siljangade.

Her den tidligere topbokser, Patrick Nielsen, del af gruppen, der blev standset.