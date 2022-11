Rockere løsladt: Politi søger vidner

En flok fra Hells Angels blev søndag aften anholdt efter et knivstikkeri på Amager. Alle er løsladt igen, og politiet søger nu vidner

En ung mand i 20'erne blev søndag aften angrebet og stukket ned på en parkeringsplads på Amager, og politiets umiddelbare efterforskning ledte dem til Hells Angels' klubhus på Siljangade kort derfra.

Her blev 11 mand anholdt og set ført væk i DNA-dragter. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var flere af dem rockere med tilknytning til afdelingen.

Men alle er nu løsladt igen, oplyser Københavns Politi skriftligt til Ekstra Bladet og bekræfter sammenhængen mellem knivstikkeriet og anholdelserne:

'I forbindelse med, at politiet leder efter gerningsmanden til knivstikkeriet, bliver en patrulje opmærksom på et køretøj, der standser ved et rocker-/bandetilhørssted.

Politiet træffer 11 personer på adressen, men det viser sig, at de ikke kan forbindes til knivstikkeriet, og de bliver alle løsladt efterfølgende'.

Der er i skrivende stund ingen sigtede i sagen.

Mandag eftermiddag var der stadig blodige spor efter søndagens knivstikkeri. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vant til politiet

Anmeldelsen om, at der havde været et knivstikker på Knapmagerstien på Amager løb ind søndag klokken 20.05, og politiet var efterfølgende massivt til stede i området, der blev finkæmmet af hunde og teknikere efter at ofret blev bragt til hospitalet. Han er nu i stabil tilstand.

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix fortalte søndag til Ekstra Bladet, at offeret var blevet angrebet i mørket på parkeringspladsen i det almene boligområde på Amager, der består af rækkehuse med små haver omgivet af grønne områder.

Med knivstik på benet og på overkroppen forsøgte han at flygte, inden han sank sammen på et stisystem omkring 100 meter derfra. Tydelige spor af blod var stadig synlige og markerede offerets flugtrute, da Ekstra Bladet var på stedet mandag eftermiddag.

Få mennesker var ude på gaden, men en enkelt beboer, en ældre mand, fortalte, at han havde været hjemme, men ikke havde lagt mærke til tumult før, at politiet pludselig havde omringet området. Selvom indgangen til hans rækkehus lå få meter fra stedet hvor, at den unge hårdt sårede mand faldt om.

Det store politiopbud var ikke umiddelbart noget, der han tænkte specielt over, fortalte han.

- Det er vi vant til herude. At der kravler politi rundt, bemærkede han, mens han trak på skuldrene.

Københavns Politi håber, at offentligheden kan hjælpe med opklaringen af sagen og opfordrer til, at man henvender sig på 114, hvis man har oplysninger. Herudover vil de ikke uddybe nærmere om hverken offeret eller et muligt motiv.

En 42-årig mand mistede livet lørdag formiddag efter at være blevet ramt af flere knivstik i Hallingparken i Brøndby. Foto: Kenneth Meyer

Blodig weekend

Knivstikkeriet markerede det tredje brutale knivstikkeri på tre dage i Københavnsområdet.

Først blev en 24-årig mand fredag eftermiddag omkring 14.36 angrebet med kniv i frisørsalonen Stjerne Klip i Københavns Nordvestkvarter. Offeret blev kort efter fundet ude på gaden, der blev spærret af i myldretiden. Flere mørkklædte gerningsmænd blev set løbe derfra, men Københavns Politi melder mandag ud, at der ikke er nogen sigtede i sagen, og at offeret nu er udskrevet fra hospitalet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den 24-årige, der blev ramt af flere knivstik i halsen, tidligere været en del af bandemiljøet i København. Københavns Politi vil ikke oplyse noget om et muligt motiv, men fortæller, at de gerne hører fra vidner.

Stukket 17 gange

Under et døgn senere, omkring klokken 11 om formiddagen, blev en 42-årig mand så stukket ihjel i Hallingparken i Brøndby, hvor store blodplamager i en trappeopgang vidnede om det dødelige overfald.

Med 17 knivstik blev han ifølge politiet dræbt af to mænd, der dagen efter blev sigtet og varetægtsfængslet for vold med døden til følge. Angiveligt skete knivstikkeriet forbindelse med et drikkelag. En 32-årig kvinde blev også ramt af knivstik i halsen under opgøret, der fandt sted i en af de anholdte mænds lejlighed i boligområdet.