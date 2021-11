Rockere mødtes i retten: 'Min klient er bange'

Fire ud af fem fængslet i våbensag: En af de sigtede Bandidos-rockere har været særdeles højt på strå i klubben, hvorfra flere medlemmer mødte op for at støtte de anholdte brødre

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Det lykkedes lørdag eftermiddag en 50-årig mands forsvarsadvokat at overbevise dommeren om, at der skulle være såkaldt dobbeltlukkede døre, før han tog plads i retten.

- Min klient er en ustraffet person. Han er bange og føler sig i en udsat situation, sagde Kristina Marstrand og sendte et kort blik mod rækken af tilhørere, som var mødt op.

Her sad flere medlemmer af rockerklubben Bandidos og forsøgte ikke ligefrem at lægge skjul på tilhørsforholdet - en bar for eksempel klubbens navn og logo på ryggen.

Flere sigtede har tilknytning til Bandidos. (Arkivfoto) Foto: Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Den 50-årige mand, som altså slap for at se og blive set af de fremmødte, er ellers netop sigtet for sammen med medlemmer af den berygtede rockerklub at have været i besiddelse af, transporteret og have gemt flere skydevåben på et loft i Glostrup.

Det fremgik trods dobbelt-dørlukningen, fordi anklager Jelena Hansen lod forstå, at de i alt fem anholdte er sigtet for samme forhold.

Den 50-årige og tre andre blev varetægtsfængslet, mens én blev løsladt. Alle nægter sig skyldige.

Store smil

De sigtede blev fremstillet ad to ombæringer - den ifølge sin forsvarer ængstelige 50-årige alene og de fire andre sammen.

To af de fængslede er ifølge Ekstra Bladets oplysninger fuldgyldige medlemmer af Bandidos. Den ene har bestridt meget vigtige poster i rockerklubben.

Han var med sine 59 år også alderspræsident i forsamlingen af mænd, der lørdag blev krævet fængslet, og virkede irriteret, da han iført en sort Hugo Boss-hættetrøje traskede ind i retten.

'Klokken 15 cirka', nærmest gryntede den korpulente mand, da dommeren bad ham om at fortælle, hvad tid han var blevet anholdt.

Mere let og muntert sprang yngstemanden, en 34-årig rocker, hvis hænder var samlet i håndjern, ind i lokalet. Han smilede bredt, da han på afstand hilste på de brødre, der sad blandt tilhørerne.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre - for så vidt angår en af de sigtede skete det for dobbeltlukkede døre. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Kræver kendis-advokat

To af dem gav sig derpå til at diskutere, om den 34-årige bandidos mørkeblå sweatshirt ligefrem var mærket med 'Københavns Fængsler'.

Ved siden af den erfarne rockeradvokat Gitte Juul Eriksen havde en 54-årig mand med gråt, tilbageredt hår taget plads. Han kiggede, før han satte sig, på et par pårørende fra tilhørerrækken, der sagde hej til ham.

Manden, der er tatoveret op og ned ad armene og i nakken, tog sine briller på og indledte nu en lavmælt snak med sin forsvarer.

Det tog sin tid, da pårørende og rocker-brødre skulle igennem sikkerhedskontrollen i Retten i Glostrup. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Hele seancen blev forsinket, fordi man ventede på en forsvarsadvokat til en af de sigtede.

Den 59-årige Bandidos-rocker ønsker nemlig at blive repræsenteret af kendis-forsvareren Michael Juul Eriksen, som dog ikke kunne møde op ved dagens retsmøde, og forsamlingen måtte derfor vente på, at en anden kunne træde i stedet for. Det blev Kristian Mølgaard, der i lighed med de øvrige forsvarere meddelte, at hans klient nægter sig skyldig.

Hvilken rolle Bandidos som rockerklub spiller i sagen er uklar. Måtte det eller baggrunden for den påståede våbentransport og besiddelse være kommet frem under grundlovsforhørene, er det foreløbig ikke muligt at beskrive. Dommeren fulgte anklagemyndighedens og forsvarersjakkets begæring om at lukke dørene trods Ekstra Bladets protester.

Der blev - ligeledes under Ekstra Bladets protest - også nedlagt navneforbud, og de sigtede må herefter ikke kunne identificeres af en bredere offentlighed.

Mens en 52-årig altså blev sat på fri fod, røg fire bag tremmer indtil 1. december, oplyste anklager Jelena Hansen efter grundlovsforhøret til Ekstra Bladet.

