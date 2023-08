Rockere sigtet for million-indbringende hash-forretning

Den Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet har anholdt og sigtet to mænd i sag om organiseret hash-handel til millioner på Nørrebro i København

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Den rungende klukken svandt hen og blev til en tavs utålmodighed hos det fremmødte hold af rockerbrødre, der ventede skulder mod skulder på tilhørerpladserne i Københavns Dommervagt.

Men da de to sigtede rockere endelig blev ført ind i retslokalet - efter godt tre en halv times ventetid - blev der blinket og gestikuleret fra den ene sigtede ned til en af kammeraterne på tilhørerpladserne.

- Jeg har dig, bror, lød det fra en af rockerbrødrene op mod den 41-årige mand med håndjern på.

'Jeg har dig'

Han er sammen med en 47-årig mand sigtet for i perioden mellem 1. januar 2019 til 31. december 2021 at have organiseret salget af ikke under 1,6 tons hash i Nørrebroparken i København.

Den 41-årige blev anholdt af politiet igår aftes i Københavns Lufthavn, hvor han var på vej ud af landet med over 30.000 euro i kontanter, svarende til mere end 220.000 kroner.

Den anden, en 47-årig mand blev anholdt i eftermiddag i Vestre Fængsel, hvor han i øjeblikket afsoner en anden dom for ulovlig besiddelse af våben og organiseret hashhandel.

Lukkede døre

Begge sigtede nægter sig skyldige.

De to sigtede er tidligere dømt for at have organiseret hashhandel i Nørrebroparken.

I denne nye sag mistænker anklagemyndigheden, at flere uidentificerede gerningsmænd står bag den ulovlige forretning, der skulle have givet et udbytte på flere millioner kroner.

Efter sigtelsen blev læst op, blev resten af retsmødet derfor gennemført for lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Skjulte revolver og millioner i kvindes hjem

Ud over den organiserede hashhandel er den 41-årige mand også sigtet for at have været i besiddelse af og opbevaret en skarpladt revolver af mærket Colt Single Action Army 1873 kaliber 45 i et kælderrum til en adresse på Østerbro.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at opbevaringen skete i forening med en kvinde, som boede på adressen, og som var i besiddelse af nøglen til kælderen.

Det var også på denne adresse, at politiet under en ransagning fandt et sted mellem tre og fire millioner kroner, som var opbevaret i en pose og i en aflåst kasse - som kvinden også havde nøglen til.

Hun er også sigtet og hendes sag bliver behandlet særskilt.

Rocker-tilknytning

Begge mænd har tilknytning til organiserede rockergrupperinger og er nu sigtet for organiseret hash-salg i en periode på næsten tre år. Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle begge mænd tidligere have haft tilknytning til rockergrupperingen Hells Angels.

Den ene af de to rockere forlod tidligere i år klubben og blev medlem af Comanches. Den anden blev tidligere smidt ud af HA sammen med fire andre og blev optaget i Bandidos. Han er ifølge Ekstra Bladets oplysninger stadig en del af den klub.

Det har været fremme flere gange, at hashhandlen i Nørrebroparken har været styret af Hells Angels. Og det skulle være, mens de to mænd var medlem af HA, at politiet mener, at de skulle have stået for den organiserede hashhandel.