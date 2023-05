Rockere smides ud af nyt klubhus

Den nye gruppering Comaches MC er smidt ud af deres klubhus på Amager.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere forskellige kilder med indsigt i miljøet samt fra en pressemeddelelse fra Tårnby Kommune.

Heri fremgår det, at kommunen den seneste tid har arbejdet på at kunne forbyde klubaktiviteter på erhvervsejendommen Bjørnbaksvej 12, der er blevet brugt som samlingssted for rockergruppen, der hidtil har gået under navnet Satudarah MC.

Der er ifølge pressemeddelelsen tale om et forbud mod klub aktiviteter på adressen i tre måneder. Hvis dette brydes, kan kommunen nedlægge et nyt forbud, der gælder indtil kommunalbestyrelsen tilbagekalder det.

I sidste uge kunne Ekstra Bladet afsløre, at Satudarah nu er fortid i Danmark. Langt størstedelen af grupperingens medlemmer er nu i stedet med i den nyåbnede klub Comanches MC.

Annonce:

Ekstra Bladet kunne i marts fortælle, at det nu hedengangne Satudarah var rykket ind på Amager. Rocker-øen har i årevis haft en næsten mytisk betydning. Gennem flere årtier var Hells Angels den eneste klub med afdeling på øen, som HA anså for 'deres'.

Flammende had

I månederne op til Satudarahs indtog af Amager, gik der rygter om at de ville åbne en afdeling på øen.

Ifølge politiet hældte fire personer med tilknytning til Hells Angels 25. september sidste år benzin udover facaderne til den gule murstensbygning, som der gik rygter om skulle være Satudarahs nye klubhus, inden de stak ild til det.

Bygningen blev tydeligt sort af sod, og ifølge billeder har huset, som rent faktisk blev til Satudarahs tilholdssted, gennemgået en renovering for at gøre bod på brandskaderne, inden rockerne slog dørene op for den nystartede Amager-afdeling i foråret.

Artiklen fortsætter under ...

I perioden op til ildspåsættelsen florede billeder af huset på sociale medier. Foto: Kenneth Meyer

Klubhuset på Bjørnbaksvej ligger tæt på flere skoler og institutioner, hvorfor kommunen mener, at Comanches MC's tilstedeværelse skaber utryghed for almindelige borgere og erhvervsdrivende i området.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Comanches MC's officielle talsmand, Daniel Poulsen, men dette har ikke været muligt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger består den nystartede afdeling på Amager ufortrødent. Der skulle være omkring 40 medlemmer i afdelingen, hvor Svend 'Svin' Holst er præsident. De skal altså nu ud for at finde en ny borg på rocker-øen.

Rockerkarrusel: Svend 'Svin' får ny vest