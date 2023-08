Rockere smidt ud - nu er de tilbage

Medlemmerne af Comanches MC's West End-afdeling havde forbud mod at vise sig omkring deres rockerborg i et industrikvarter i det nordlige Esbjerg. Men nu er de tilbage

Kun i Ekstra Bladet

I tre måneder kunne naboerne til Comanches MC i Esbjerg nyde fred og tryghed, fordi kommunen havde udstedt et samlingsstedsforbud til rockerklubben. Det er ophørt, og nu er medlemmerne på vej tilbage til rockerborgen i et industrikvarter i det nordlige Esbjerg.

Det bekræfter flere kilder til Ekstra Bladet, og forleden meldte Syd- og Sønderjyllands Politi ud, at man stadig holder øje med tilholdsstedet for den vestjyske gren af den landsdækkende rockerklub, som indtil for nylig var en del af Satudarah.