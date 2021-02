Rockere tiltalt: Grov vold og røveri

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fire mænd med forskellig tilknytning til Bandidos - herunder en fuldgyldig 51-årig nordjysk rockerveteran - skal snart forsvare sig ved retten i Aalborg i en sag, hvor de er tiltalt for vold, røveri og forsøg på røveri.

Det fremgår af sagens anklageskrift. Det vides ikke, hvordan de fire tiltalte forholder sig til anklagerne.

I anklageskriftet lyder det, at de fire mænd den pågældende aften trængte ind på adressen i Vodskov under påskud af at skulle inddrive noget gæld, som man angivelgit skyldte den fuldgyldige rockerveteran.

Efterfølgende fik de to ofre slag og spark ligesom den ene fik trukket en plastikpose over hovedet. I forbindelse med 'besøget' er de fire ligeledes tiltalt for at have frarøvet de to ofre blandt andet en bil og et ur.

Da man forlod stedet udtalte den ene af de fire desuden, at det ene offer nu skyldte ham 15.000 kr.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan sagen ifølge kilder angiveligt var et opgør i narkomiljøet. Konkret udspandt episoden sig i Vodskov, Nordjylland, midt på aftenen 21. september.

I forbindelse med sagen udsendte Nordjyllands Politi dengang en pressemeddelelse. Her beskrev man, at de to ofre, havde været 'meget bange' for at anmelde den alvorlige vold.

- Ofre og gerningsmænd har et forudgående kendskab til hinanden, og der er tale om et økonomisk mellemværende, som har udløst volden, siger lederen af politiets efterforskning, blev politikommissær Kenneth Rodam citeret for at sige i pressemeddelesen.

De to anmeldte først sagen over en uge senere.