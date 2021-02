Rockere tiltalt i sag om trekantsdrama

Bandidosrockere er nu tiltalt for at være del af et tæskehold, der i følge Ekstra Bladets oplysninger blev sendt ud i forbindelse med et trekantsdrama.

I følge Nordjyske nægter de sig skyldige. Det er planen, at sagen skal køre ved Retten i Hjørring.

Episoden udspandt sig 23. maj kort før kl. 18 på en adresse i Aabybro. anklageskriftet beskriver, hvordan fem af de nu syv tiltalte den omtalte dag ankom til adressen, efter såkaldt forudgående aftale eller fælles forståelse.

Her tvang man sig adgang til huset og overfaldt beboeren med adskillige slag og spark. Blandt andet anvendte man en svensknøgle, en jernstang, og en kniv, lyder det i anklageskriftet.

Offeret fik flere skader på kroppen og hvoedet. Herunder en pulsåreblødning.

Rockere fængslet i sag om trekantsdrama

Strid om kvinde

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet sagen, og kilde oplyste dengang at overfaldet skulle bunde i et trekantsdrama, hvor en kvinde på skift har været kærester med den nordjyske Bandidos-rocker og offeret i sagen.

I sagens sidste del skal kvinden så have haft en affære med rockeren, mens hun var sammen med den anden mand, hvorfor han til sidst slog op med kvinden.

Efterfølgende har der været vrede beskyldninger mellem sagens parter.

Kilder med indsigt i sagen oplyser, hvordan rockeren derfor til sidst skal have hentet hjælp fra ligesindede på Sjælland, sådan at den anden mand kunne få sig en voldsom lærestreg.

Hos Nordjyllands Politi ville man dengang ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

- Det er vores opfattelse, at der ligger en personlig uoverensstemmelse til grund for overfaldet, som vi derfor betragter som en isoleret hændelse, siger politikommissær Lene Madsen, Nordjyllands Politi.