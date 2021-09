Rockerhvalp lander på ministerbord: 'Helt uacceptabelt'

Det var en 'alvorlig sag' og 'helt uacceptabelt', da Nordsjællands Politi glemte en 29-årig varetægtsarrestant på parkeringspladsen bag ved Retten i Hillerød.

Det fastslår justitsminister Nick Hækkerup (S), efter at Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup bad ham om at forholde sig til miseren.

Den fandt sted 6. august, hvor en dommer ved et grundlovsforhør valgte at varetægtsfængsle fem mænd i et sagskompleks om blandt andet grov vold og vidnetrusler.

Kun fire nåede dog frem til deres celler, for politiet glemte slet og ret den sidste, der uden problemer kunne tage afsked med sin familie og kæreste, før han gik under jorden. Som Ekstra Bladet dengang beskrev, skete det med ordene: - De er kørt fra mig, vi ses'.

Ikke flugttruet

Siden er sagen efter alt at dømme smuldret noget, for den 29-årige, der har været internationalt efterlyst, er - uden reelt at have været bag tremmer i sagen - atter løsladt, og alle sigtelser mod ham er frafaldet. De øvrige fire blev i fredags løsladt, mens sigtelserne her også er markant nedskaleret.

Det var dog ikke tilfældet, da justitsminister udbad sig en redegørelse fra Nordsjællands Politi.

Af den fremgår det, at man forud for grundlovsforhøret 'efter de nationale retningslinjer' foretog en trusselsvurdering to anholdte, som ifølge politiet var mistænkt for vold og trusler i det kriminelle miljø i Frederikssund. Der er tale om to brødre, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger menes at have tilknytning til rockerklubben Satudarah'.

'Det blev i den forbindelse vurderet, at de pågældende ikke var flugttruet'.

Der var knas med kommunikationen, da 29-årig blev glemt ved Retten i Hillerød. Billedet er taget i en anden situation. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Kommunikativ misforståelse

Cirka to timer før grundlovsforhøret meldte tre andre mistænkte i sagen sig selv på politistationen i Hillerød, hvor de blev anholdt, så man sammen med de to andre kunne begære dem fængslet.

'I den forbindelse blev der ikke i tilstrækkelig grad foretaget en fornyet polititaktisk vurdering og planlægning, herunder en fornyet trusselsvurdering af alle fem anholdte samt af situationsbilledet i sin helhed, da opgaven nu havde skiftet omfang og karakter', lyder det i redegørelsen.

Og nu kommer så forklaringen på, hvordan den 29-årige uhindret kunne spankulere tilbage i friheden, selvom dommeren lige havde beordret ham bag tremmer.

Fordi en del af bevogtningspersonalet skulle afløses, opstod der en såkaldt 'kommunikativ misforståelse', som førte til, at den 29-årige ikke var under bevogtning.

Besøgte mor

'Bevogtningspersonalet forlod retten i den tro, at alle de varetægtsfængslede var under bevogtning med henblik på transport til et arresthus'.

Anklageren alarmerede nu Nordsjællands Politi, som iværksatte en anholdelsesaktion. Man har blandt andet gentagne gange været ude at lede på forskellige adresser - ifølge Ekstra Bladets oplysninger har for eksempel mandens mor haft adskillige besøg af politiet.

Lige meget hjalp det. Manden er kommet frem fra sit gemmested, efter at han har fået besked fra sin forsvarsadvokat om, at han formelt er løsladt.

Tilbage står politiet, som beklager over for justitsministeren.

Læs hele undskyldningen her:

'Meget beklageligt' 'Nordsjællands Politi finder det naturligvis meget beklageligt, at episoden fandt sted på baggrund af politiets dispositioner, herunder mangelfuld intern kommunikation, og har derfor fundet anledning til at indskærpe, at de nationale koncepter og lokale procedurer skal følges. I den forbindelse er det navnlig indskærpet, at en trusselvurdering er dynamisk, hvorfor der ved enhver ændring i situationsbilledet skal foretages en fornyet vurdering. Episoden har endvidere medført, at politikredsen vil foretage en evaluering i forhold til den polititaktiske vurdering og planlægning med henblik på at identificere eventuelle læringspunkter, som vil kunne udbredes i politikredsen for at undgå en lignende situation i fremtiden.' Vis mere Vis mindre

Nordsjællands Politi har hidtil ikke ønsket at kommentere omstændighederne omkring fangeflugten overfor Ekstra Bladet.

I sit svar til Peter Skaarup noterer justitsministeren sig, at politikredsen 'på baggrund af undvigelsen har indskærpet deres procedurer, og at politikredsen vil foretage en evaluering med henblik på at identificere læringspunkter, som vil kunne benyttes for at undgå lignende tilfælde i fremtiden'.