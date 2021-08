Rockerhvalp sigtet: Deltog i optøjer og vold mod politiet

Søndag blev betjente mødt kasteskyts i form af sten og flasker på Christiania under anholdelsen af en person, som politiet mistænker for organiseret hashhandel.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter under tweets ...

Under urolighederne blev en person med rocker- banderelationer anholdt. Han er sigtet for vold mod tjenestemand og grov forstyrrelse af den offentlige orden. Han vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør.

Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om en person fra HA-støttegruppen AK81, der de senere år ellers ikke har været aktiv i offentlighedens søgelys.

Københavns Politi vil ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger om mandens tilknytning til Hells Angels.

- Men helt overordnet set kan vi jo konstatere, at vi med mellemrum i vores almindelige arbejde på Christiniania bliver mødt af en aggressiv front, siger politiinspektør ved Københavns Politi Tommy Laursen.

For nylig fremsatte over 100 christianitter et ønske om at lukke Pusher Street på Christiania - i høj grad på grund af rockere og banders tilstedeværelse i fristaden.

På et fællesmøde forrige weekend kunne beboerne dog ikke nå til enighed om at afvikle den verdensberømte hashgade, og dermed fortsætter hashhandlen på stedet.

Ekstra Bladet har for nyligt beskrevet, hvordan politiet udsættes for fysiske angreb, fornærmelig tiltale og trusler i forbindelse med deres daglige arbejde på stedet.