- Vi mangler en håndfuld af de stjålne raketter, siger tidligere chefkriminalinspektør på 25-årsdagen for det blodige angreb på Hells Angels i Titangade natten til 6. oktober 1996

På 25-årsdagen for angrebet mod Hells Angels-borgen i Titangade i København mangler der fortsat tre-fire raketter som den, der blev affyret mod HA's danske hovedkvarter og krævede to dødsofre og 19 kvæstede.