Rockernes udlejer: - Jeg skal tale med HA

'Jeg har ikke noget med Hells Angels at gøre. Jeg er bare udlejer.'

Det gentager Jan Lundberg flere gange, da Ekstra Bladet ringer til ham søndag.

Jan Lundberg er direktør i det firma, der har adresse på Svanevej 5, og som udlejer til rockerklubben Hells Angels, hvis klubhus ligger på adressen.

Tidligt lørdag morgen var der en eksplosion i klubhuset i Københavns nordvestkvarter, der efterforskes som 'værende en bevidst handling og en del af den aktuelle bandekonflikt'. Læs om bandekrigens hemmelige regler her.

Den aktuelle bandekonflikt henviser til den aktuelle voldelige konflikt mellem Hells Angels (HA) og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

Men ser man bort fra blodige bandeopgør, så er Hells Angels ellers gode lejere.

- De betaler altid huslejen til tiden, de er gode lejere. De har altid været meget stille og rolige, fortæller Jan Lundberg.

Tætte rocker-relationer

Hells Angels har haft klubhus på Svanevej, siden de forlod Titangade i 1997.

Jan Lundberg er forretningsmand og har været udlejer for HA siden år 2000, hvor han indtrådte i direktionen i firmaet, der udlejer til rockerne.

Og på trods af, at han til Ekstra Bladet gentagende gange understreger, at han ikke har noget med HA at gøre, har han alligevel en række tætte relationer med fremtrædende HA-rockere.

I 2002 oprettede han et aktieselskab med Jens Peter Kristensen, der nok er mest kendt under navnet 'Smukke Jens', og som i en årrække var en af HA's mest markante profiler.

Det firma blev opløst ti år senere i år 2012.

Han er også tidligere blevet beskrevet som en 'ven' af eks-rockeren Brian Sandberg.

Da Ekstra Bladet taler med ham, beskriver han også selv HA-rockerne som 'gode venner'.

Det ikoniske Hells Angels-skilt hang halveret tilbage på klubhusets facade efter eksplosionen lørdag. Foto: Jonathan Damslund

- Jeg er ikke selv en del af det der, jeg har bare gode venner, som er. Jeg ved ikke noget om den eksplosion. Jeg så det bare i fjernsynet, fortæller Jan Lundberg.

Det er dine venners klubhus, der har været en eksplosion i - hvad tænker du om det?

- Det kommer ikke rigtig mig ved, svarer forretningsmanden bestemt.

Vil ikke kommentere på fremtidig leje

Lørdagens kraftige eksplosion i klubhuset medfødte både knuste ruder og et halveret Hells Angels-skilt.

'Jeg tror, at alle i området vågnede på samme tid i morges, lød det fra klubhusets naboer, da Ekstra Bladet tog en tur til området omkring Svanevej lørdag.

Søndag fortæller Jan Lundberg, at han endnu ikke selv har været ude at se skaderne på klubhuset.

Da Ekstra Bladet talte med klubhusets naboer lørdag eftermiddag, var der fortsat afspærret omkring klubhuset. Foto: Jonathan Damslund

- Jeg tænker at køre forbi mandag for at se bygningen. Og så skal jeg også have talt med HA. Jeg har ikke talt med dem siden eksplosionen, siger Jan Lundberg.

Kan de fortsat få lov til at leje bygningen?

- Jeg vil ikke kommentere på fremtidig leje, inden jeg selv har talt med dem, afslutter forretningsmanden.

Kilder med indsigt i bandemiljøet spekulerer i, at eksplosionen kan være et forsøg på at ydmyge Hells Angels. Læs mere om det her.