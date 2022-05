Rockerpufferi ved kampsportsstævne

Det var ikke kun i ringen, der var kontant stemning, da der lørdag aften blev holdt et kampsportsstævne i Helsingør Hallen.

Også blandt den brede kreds af tilskuere var der på et tidspunkt optræk til ballade.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

- Der har været nogle grupperinger til stede, der ikke kunne acceptere, at der også var andre grupperinger til stede. Og var der noget 'pufferi', fortæller Henrik Theling, vagtchef, Nordsjællands Politi.

Han bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er tale om figurer med tilknytning til Hells Angels og Satudarah.

- Vi får en anmeldelse, og derfor bliver der sendt patruljer derud, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at de omtalte personer stadig var på stedet:

- Men vores tilstedeværelse lægger en dæmper på gemytterne. Siden går man hver til sit, siger vagtchefen.

- Vi har ikke foretaget anholdelser eller visitationer, og for vores vedkommende er der ikke yderligere i sagen, fortæller han.

