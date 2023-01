Kun i Ekstra Bladet

Det er fortsat et mysterium, hvorfor en 54-årig erhvervsmand på mest bestialsk vis skulle stikkes ihjel foran Dragør Fort søndag aften kort før 18.30.

Tre Bandidos-rockere, to mænd på 28 år og en 31-årig mand, er sigtet for i forening og efter fælles forståelse at have stukket offeret flere gange i brystkassen.