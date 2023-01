Kvinde også anholdt i sag, der handler om knap to tons hash

En HA-veterans søn er anholdt og fremstilles netop nu i dommervagten i Københavns Byret i en sag om en større mængde hash. Også en kvinde er anholdt i sagen.

Konkret drejer sagen sig om godt 1,9 tons hash.

Det har ikke været muligt at høre, hvordan de sigtede forholder sig til sigtelsen.

Af sigtelsen fremgår det, at den omfattende mængde hash skal være solgt i en periode, der strækker sig over et par år.

Ekstra Bladet følger sagen...