Rockersøn anholdt: Sigtes som bagmand i stor hashsag

Fældet af snak på kryptotelefon: Kæreste anholdt og sigtes for at have modtaget dyre smykker, tasker og ure

En HA-veterans 34-årige søn er anholdt og fremstilles netop nu i dommervagten i Københavns Byret i en sag om en større mængde hash.

Også mandens 29-årige samlever er anholdt i sagen.

Samlet set drejer det sig om godt 1,9 ton hash, fremgår det af sigtelsen mod de to, der begge nægtede sig skyldige i grundlovsforhøret inden dørene blev lukket for offentligheden.

Af sigtelsen fremgår det, at den omfattende mængde hash skal være overdraget i en periode, der strækker sig fra april 2020 til februar 2021.

I alt har den 34-årige ifølge politiet otte gange haft en styrende rolle i indsmugling af hash fra Spanien, Tyrkiet og Holland til Danmark.

Annonce:

I et af tilfældene er han sigtet for at stå bag en hash-overlevering af 300 kilo hash, som angiveligt blev indført fra Tyrkiet til København i perioden op til 10. december 2020 og via en kurer med det samme blev videreoverdraget til ukendte gerningsmænd.

En anden overlevering skete i begyndelsen af februar 2021, hvor han angiveligt stod bag indsmuglingen af 190 kilo hash fra Holland. Det er politiets tese, at han via en krypteret SKY telefon organiserede, at hashen kom til Danmark og aftalte med sælgeren, at hver deres pengekurer mødtes på en parkeringsplads på Kastrupvej, hvor halvanden million kroner blev overdraget, som betaling for hashen.

Herudover er han sigtet for at have været i besiddelse af knap 60 kilo hash på forskellige adresser i København fra februar 2021 til 9. januar 2023, hvor parret blev anholdt.

Politiet anslår, at bare de 60 kilo har en værdi på mindst en million kroner. Et beløb der blev konfiskeret i parrets hjem, der blev ransaget mandag.

Annonce:

Flere gange i sigtelsen er det nævnt, at hashleverancerne er organiseret via ENCRO kommunikation og SkyCC. Krypterede telefoner, som organiserede kriminelle i Danmark og udlandet brugte, fordi, at de troede på, at politiet ikke kunne følge med.

Det ændrede sig i 2020, da franske efterforskere knækkede krypteringen og hundredevis af kriminelle er siden blevet anholdt og dømt i hele verden.

Kvinden er alene sigtet for hæleri i forbindelse med den store hashsag.

Det står i sigtelsen, at hun foruden de mange kontanter på deres delte bopæl havde tøj, sko, smykker, kostbare tasker og ure for ikke under en million kroner, som politiet mener, at hun burde have vidst, stammede fra narkosalg.