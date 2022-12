Røde roser på gerningssted: Kærlig hilsen til den dræbte

De kriminaltekniske spor af drabet på en 34-årig Bandidos-rocker er væk.

Men fire døgn efter politiets fund af skudofrets lig på en grusvej tæt på den sydsjællandske landsby Næstelsø ved Mogenstrup kunne hundeluftere tydeligt afkode, hvor det fatale drama udspillede sig.

På gerningsstedet blev der torsdag lagt 12 røde roser. Som afsender lå en muslingskal og en voksklump med forbogstaverne på den dræbtes og hans kærestes navne flettet sammen med et + og et rødt hjerte.

Som to ordløse kærestebreve efter døden.

Den dræbte mand var ved sin død prøvemedlem i Næstved-afdelingen af rockergruppen Bandidos. Privatfoto

Det er uklart, hvornår parret mødte hinanden. Men det fremgår tydeligt af de sociale medier, at de stadigvæk havde et forhold, da prøvemedlemmet i Bandidos-afdelingen i Næstved af ukendte årsager blev ramt af dødbringende skud.

Det skete ifølge drabssigtelserne mod en kvinde, hendes ægtefælle og en 46-årig mand juledag omkring klokken 19.

Dræbt person fundet i øde område ved Næstved var prøvemedlem i rockergruppen Bandidos

Solbriller i regnen

Ekstra Bladet erfarer, at Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi stort set med det samme fik et alarmopkald, og kort efter var de første politifolk fremme.

Der var også efterladt en potteplante og to lys. Flammerne stod klart, da Ekstra Bladet slog et slag forbi den øde grusvej.

En mand holdt stille for enden af grusvejen. Han bar solbriller i den silende regn og kørte fra stedet, da Ekstra Bladet nærmede sig.

Der var ikke andre personer i syne, men 'visitkortet' på gerningsstedet tyder på, at den dræbte mands unge kæreste kort forinden havde aflagt stedet et besøg.

En af de to drabssigtede mænd har erkendte at han havde et gevær med til mødet med rockeren i det her øde område i Sydsjælland. Han fastholder, at affyrede våbnet og ramte den 34-årige mand i hovedet ved et uheld. Foto: Per Rasmussen

Ekstra Bladet har rakt ud til hende på de sociale medier, men hun har endnu ikke givet sig til kende.

Politiet anholdt og afhørte seks mænd og en kvinde i løbet af 16 timer dagen efter det makabre fund ved Næstelsø.

En 46-årig mand blev samme aften fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre og varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om at være skyldig i drabssigtelsen mod ham. Han nægter sig skyldig.

Sigtet: Skud var et uheld

Tirsdag blev et yngre ægtepar fremstillet i grundlovsforhør. Det blev også afviklet bag lukkede døre, og de nægtede sig også skyldige.

Den unge kvinde blev efterfølgende løsladt. Dommeren vurderede, at bevisgrundlaget ikke er stærkt nok til at begrunde en varetægtsfængsling af hende

Hendes ægtefælle blev til gengæld varetægtsfængslet i fire uger. Han erkendte i den åbne del af retsmødet, at han var på gerningsstedet den aften, at han var alene, og at han havde et haglgevær med.

Politiet arbejder stadigvæk på højtryk med at opklare drabssagen. Her samler teknikere og politifolk spor efter fundet af skudofrets lig. Foto: Per Rasmussen

Han stod ved, at han ved et uheld affyrede et skud med geværet, og at den 34-årige mand blev ramt i hovedet. Der var med andre ord efter hans mening tale om en vådeskudsulykke.

De fire øvrige mænd, som blev anholdt mandag, er alle løsladt igen.

Forskellige sigtelser mod dem er dog ifølge politikommissær Ove Groth opretholdt. Han vil ikke afsløre sigtelsernes konkrete indhold. Han ønsker heller ikke at kommentere andre forhold i politiets drabsefterforskning.

Ekstra Bladet erfarer fra kilder i miljøet, at flere af de løsladte mænd er medlemmer af lokalafdelingen af rockergruppen Bandidos.

