Røg en smøg med nabo efter drab: 'Han virkede rolig'

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Han havde - ifølge sin egen forklaring - netop fundet sin veninde død på gulvet. Kvalt, tævet og stukket i halsen med en saks.Taget et billede af hende, sendt det til en kammerat, lagt en Netto-pose over hendes hoved og låst døren ind til værelset.

Alligevel var der intet at mærke på en 19-årig teenager, da han kort tid efter stod og røg en smøg i haven sammen med en overbo i huset på Københavnsvej i Køge.

Det forklarede overboen i Retten i Roskilde fredag.

- Han virkede stille og rolig. Han sad på en stol, sagde den unge mand, da han med sin mor ved sin side, aflagde forklaring over for dommere og nævninge.

Rockerfantom?

Den 19-årige er sammen med en 24-årig kammerat tiltalt for at slå den 20-årige Nicoline Plintic ihjel. Begge nægter sig skyldige, og teenageren har forklaret, at det var en Satudarah-rocker ved navn Karim Albino, der sendte et tæskehold, som dræbte veninden.

Politi- og anklagemyndighed mener, at rockeren er et fantom. En opdigtet identitet, som er identisk med den 24-årige.

Hørte ingenting

Lørdag 14. juli havde overboen besøg af en ven i huset på Københavnsvej. Huset består af tre små lejligheder eller værelser, og han boede på første sal, mens den 19-årige og Nicoline Plintic befandt sig på et værelse i stueetagen.

Overboen forklarede i retten, at han den lørdag sad og så film og ingenting hørte fra stueetagen. Det er helt normalt, tilføjede han også. Huset er ikke lydt.

På et tidspunkt i løbet af eftermiddagen kom den 19-årige og bad om en smøg, men han gik hurtigt igen.

En time senere - på det tidspunkt var Nicoline Plintic død - fik overboen så en besked fra teenageren, der spurgte om han ikke kom ned i haven. Teenageren bad om endnu en smøg.

- Hvad havde han på ville anklageren vide?

- Han havde ikke noget tøj på, tror jeg. Kun et håndklæde. Det lignede, at han lige havde været i bad, sagde overboen.

- Sagde han noget om Nicoline?

- Nej.

En smøgs tid senere gik overboen op til sig selv. Kort tid efter hørte han nogen råbe 'politi'. Det var en patrulje, som var sendt til stedet, fordi den 24-årige fra Horsens havde slået alarm efter at have fået billedet af Nicoline Plintic.

Overboen blev ligesom den 19-årige anholdt. Han blev dog hurtigt løsladt igen.

Under torsdagens retsmøde kom det frem, at den ældste af de tiltalte i efteråret erkendte, at han er medansvarlig for Nicoline Plintics død. I dag nægter han sig dog skyldig. Det kan du læse om her

Den 24-årige er - med rettens tilladelse - udeblevet fra retsmødet både i dag og i går. Han er fængslet på en psykiatrisk afdelingEn mentalundersøgelse har slået fast, at han er 'meget dårligt begavet, men ikke mentalt retarderet.' Retslægerådet mener, at han lider af skizofreni.

Den 19-årige har også tidligere indrømmet og forklaret i detaljer, hvordan han slog sin veninde ihjel. Den tilståelse er også siden blevet trukket tilbage. Læs om den her