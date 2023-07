Røg og drak: Fik et chok, da han skulle fodre sin vens kat

En mand fra Nørresundby fik sig noget af et chok, da han tirsdag tog forbi sin vens lejlighed, hvor han havde lovet at fodre en kat.

Han vidste, at vennen ikke ville være hjemme, men da han ankom til stedet, kunne han alligevel høre noget, der mindede om en fest inde fra lejligheden.

Det viste sig, at fire personer havde udset sig den tomme lejlighed på Sankt Peders Gade som et perfekt sted at slå sig ned og holde en mindre fest.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Anholdt på stedet

Manden ringede til sin ven, som kunne bekræfte, at han ikke kendte de fire personer, og politiet blev alarmeret.



'Politiet rykkede med det samme ud, og da politiet ankom til lejligheden, sad de fire personer indenfor, hvor de røg og drak', står der i døgnrapporten.

Alle fire blev sigtet for husfredskrænkelse. Det var dog ikke dem alle, der tog politiets ankomst lige let. Den ene hidsede sig op og endte med at blive anholdt. På stationen forklarede han, at hoveddøren havde stået ulåst, og at de på den måde var kommet ind.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der oplyser, at de ubudne gæster var fire ældre mænd.