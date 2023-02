Røg overalt: Nicki reddet af sin hund

Normalt gør den treårige schæferhund Alba aldrig. Derfor vidste hendes ejer, Nicki Kristiansen, også, at noget var galt, da hun pludselig gav hals sent lørdag aften, mens han lå og sov helt uvidende om, at hans hjem var i brand.

- Jeg vågner af gøen, og så kan jeg lugte, at det lugter anderledes, end det plejer. Da jeg åbner døren ud til gangen, får jeg en kæmpe røgsky i hovedet, fortæller den 38-årige Nicki Kristiansen til Ekstra Bladet.

Gangen i huset i Hørby er så fyldt med røg, at han ikke engang kan se hen til hoveddøren fem meter fra soveværelset. Det eneste, han kunne tænke på, var at komme ud af den brændende hus.

- Jeg bakser mig hen mod hoveddøren, får åbnet den og kommer ud sammen med hunden. Jeg når lige at gribe hundesnoren på vej ud, fortæller han om den kaotiske nat.

Den 38-årige mand og hunden Alba var de eneste to, der befandt sig i huset, da branden brød ud. Chokket sidder stadig tydeligt i ham, da Ekstra Bladet fanger ham søndag eftermiddag, mens han er på vej ud for at købe noget tøj, så han har andet at tage på end de natbukser, T-shirt og klipklapper, han kom ud med i den kolde februaraften.

- Hvis ikke jeg havde haft Alba, så var jeg brændt inde. Jeg lå jo og sov, siger den 38-årige hundeejer.

Hunden Alba får altid lov til at sove sammen med Nicki Kristiansen. Privatfoto

Stor skade

Nicki Kristiansen ringede selv 112, og hurtigt derefter kom både politi og brandvæsen til stedet. Da hans stedfar havde hentet Alba, der peb en del, blev han fragtet til tjek på Hjørring Sygehus.

Heldigvis har han ikke selv fået skader af betydning fra den store mængde røg. Værre står det dog til med huset, som nu er ubeboeligt i både kælderen og stueetagen.

især kælderen i huset har taget skade. Privatfoto

Den 38-årige ved endnu ikke, om det er lykkedes at redde nogle af hans ejendele. Hundeejeren ved heller ikke, hvor længe der var brand, inden han blev vækket af Alba. Han ved heller ikke, hvorfor der opstod ild, før brandvæsenet får foretaget de nødvendige undersøgelser mandag.

- Det er ikke sjovt at gå i uvished. Det er en meget underligt fornemmelse her dagen efter, siger Nicki Kristiansen, som nu skal ud og finde et nyt hjem.

En ting er dog helt sikkert: Nicki Kristiansen er kun blevet endnu gladere for sin hund Alba.

