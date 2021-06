Røg politiets drone i havnen?

Politi og brandvæsen rykkede lørdag ud for at bjerge nedstyrtet drone i Københavns havn

Var det politiets 'øje i det høje', der lørdag røg en tur i baljen i Københavns havn - dette konkrete spørgsmål ønsker Københavns Politi ikke at svare på.

Selvsamme dag var både politi og brandvæsen ellers rykket ud til havnekajen ved Udenrigsministeriet omkring kl. 17.30. To brandbiler og flere større politibiler var til stede, ligesom også politiet havde en båd i vandet.

En kilde, der var på stedet, oplyser, at der også var dykkere i vandet, og at målet var at bjerge en drone, der af uvisse grunde var styrtet i havnen.

Et andet vidne til episoden fortæller, at der først lød en underlig lyd, og at man øjeblikket efter så dronen styrte i havnen. Kort efter ankom en større gruppe politifolk. Eftersøgningen endte godt, man fandt dronen og fik den bjerget.

Andre kilder vurderer, at der her var tale om en af politiets droner, som man blandt andet anvender til at overvåge dagens dont i hashgaden Pusher Street.

Dette ønsker politiet dog ikke at bekræfte. Ligesom man ikke vil bekræfte ejerskabet af det nedstyrtede luftfartøj:

- Københavns Politi har ingen kommentarer. Vi ønsker hverken at be- eller afkræfte jeres oplysninger, fortæller en medarbejder ved kommunikationsenheden ved Københavns Politi.