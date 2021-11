Røgdykkere finder død person efter villabrand

Efter en voldsom villabrand natten til søndag på Højredraget i Taulov tæt på Fredericia har en person mistet livet.

Lidt i otte søndag morgen kom røgdykkere ud fra villaen med et lig.

Det skriver Fredericia Dagblad.

- Boligen er fuldstændig overtændt, da vi kommer derud. Flammerne står simpelthen ud af både døre og vinduer, siger vagtchef Jesper Brian Jensen fra Sydøstjyllands Politi til mediet.

Evakuerede naboer

Da brandvæsnet ankom stod det så slemt til, at naboerne til villaen blev evakueret.

Ifølge vagtchefen var man bange for, at strålevarmen ville medføre, at der gik ild i andre huse.

Efter nogle timers arbejde var branden så meget under kontrol, at røgdykkere kunne trænge ind i boligen. Her bragte de et lig med sig ud igen.

Vagtchefen oplyser, at der kun er en person tilmeldt adressen, så politiet tror, at det er den person, man har fundet.

Nu skal politiets kriminalteknikere forsøge at finde ud af, hvad der forårsagede branden, og det indebærer blandt andet at fastslå, om der ligger en forbrydelse bag.

Alarmen om branden kom klokken 04.12, og politi og brandvæsen er stadig på stedet, hvor man stadig er i gang med slukningsarbejdet.