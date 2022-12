Røgudvikling i DSB tog

Torsdag aften opstod der pludselig røg i et DSB-tog, der var på vej fra København mod Jylland.

Det bekræfter DSB's pressevagt overfor Ekstra Bladet.

- Der er en del af togsættet, der har været røg i.

- Vi ved ikke, hvorfor der opstod røg. Toget bliver taget ud, og så bliver det undersøgt, siger pressevagten.

De berørte passagerer er blevet flyttet til en anden del af toget, og derudover er passagerer, der følte sig påvirket af røgen, blevet sat af på Køge Station, så de kan blive tjekket på skadestuen.

Pressevagten oplyser til Ritzau, at der er tale om 'en god håndfuld', der er taget på skadestuen for at blive tjekket.

- De kunder, der måtte føle, de er blevet dårlige af røgen, skal henvende sig til os, for så bliver de kørt til skadestuen. Så de bliver noget forsinket, men vi skal nok tage hånd om dem, siger pressevagten til Ekstra Bladet.

Pressevagten understreger, at skulle der være kunder, der efterfølgende føler sig dårligt tilpasse, må de også kontakte DSB's kundeservice.

Bliver man forsinket mere end 30 minutter, kan man benytte sig af rejsetidsgaranti, hvilket kan findes på dsb.dk, oplyser pressevagten.