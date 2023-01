Rørende fakkeloptog: Pludselig var der stille. Bomstille

Omkring 120 mennesker deltog torsdag aften i et fakkeloptog for at mindes de tre døde i Vejrumbro

'Om lidt blir her stille'.

Sådan lyder første linje i Kim Larsen-sangen 'Om lidt'.

Og stille blev der i den grad torsdag aften i Vejrumbro, da omkring 120 mennesker i frostklart januarvejr deltog i et fakkeloptog for de to dræbte teenagepiger og deres mor, der blev fundet døde i deres hus søndag aften.

Der flages på halvt i gaderne, og politiet undersøger stadig, efter en kvinde og hendes to døtre blev fundet livløse i Vejrumbro søndag Der blev flaget på halvt i gaderne, og politiet undersøgte stadig da Ekstra Bladet var i Vejrumbro 23. januar

Det var hovedsageligt unge mennesker, der var til stede, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet. Formentlig klassekammerater til den nu afdøde 14-årige pige.

Fakkeloptog i Vejrumbro torsdag aften. Foto: Ernst van Norde

Meget rørende

Forsamlingen gik fra den lokale brugsforening, og da de kom op til huset, hvor de tre blev fundet døde, blev der lagt blomster.

De sang netop Kim Larsens 'Om lidt', og herefter bad præsten om to minutters stilhed.

- Og så blev der stille. Bomstille, siger Ekstra Bladets mand på stedet.

- Mange var kede af det, og der blev grædt. Det var meget rørende, og der var en meget trykket stemning. Alt foregik i stor ro og respekt.

Fakkeloptog i Vejrumbro torsdag aften. Foto: Ernst van Norde

Chokeret lokalbefolkning

Folk i Vejrumbro nord for Viborg har været målløse og chokerede efter fundet af de tre døde på Østervangsvej søndag.

Politiet formoder, at moderen har dræbt de to døtre og taget sit eget liv, men afventer resultatet af kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser før, de vil fastslå noget endeligt.

Torsdag aften blev der altså sat et foreløbigt punktum for sagen for lokalbefolkningen, der sammen kunne tage afsked med de afdøde.

