Rørende optog: - Kim fortjente bedre

Drabet på Kim Hansen har rørt hele Frederikssund, og fredag aften er 2500 mennesker samlet i et mindeoptog.

En af de fremmødte er Valdemar Malling, der er mødt op i respekt for familien. Han har kendt Kim Hansens papsøn i snart 10 år, fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham.

- Kim har været en stor del af mit teenageliv.

- Jeg synes, det er fuldstændig meningsløst, at man skal tage livet af en person så brutalt. Det fortjente Kim ikke. Han fortjente bedre end det, siger Valdemar Malling.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Valdemar Malling kendte Kim Hansen. Han er mødt op i respekt for familien. Foto: Henning Hjorth

Vold og utryghed

Ligesom mange andre i optoget, ser han stigende vold og utryghed i byen.

- Jeg håber, at byen kommer til at lære noget, og jeg håber, der bliver lavet nogle ændringer, så vi kan få en tryg by igen, så man ikke skal være bange for at gå hjem, selvom klokken er mange, siger Valdemar Malling.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Louise Pedersen i en trøje fra Kim Hansens yndlingshold, FCK. Foto: Henning Hjorth

Louise Pedersen er også mødt op til fakkeloptoget. Under sin sorte dynejakke har hun en FCK-trøje på.

Kim Hansen, der var stor fan af holdet, havde netop set dem spille, inden han blevet tævet ihjel på åben gade i Frederikssund.

- Formålet er, at vi stopper den vold og utryghed, der er i Frederikssund. For det her holder jo ikke. At to 17-årige knægte overfalder en mand, der kommer fra en glad fodboldfest. Det holder ikke, siger Louise Pedersen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Omkring 2500 mennesker var samlet til fakkeloptoget. Det endte ved gerningsstedet, hvor flere satte blomster og lys. Foto: Henning Hjorth

Frygter for sin søn

Selvom Thor bærer ærkerivalen Brøndby IF's logo på sin hue, mener han, at det er vigtigt, at byen samles i denne stund.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thor er bekymret for sin 17-årige søn. Her iført en Brøndby-hue og med sin kæreste Annette ved sin side. Foto: Henning Hjorth

- Jeg kendte ikke Kim personligt. Jeg er træt af at se, hvad der sker med vores by. Jeg har en søn på 17 år, der bor hjemme, og jeg har en frygt for, at når han bevæger sig ud i nattelivet, kan der ske ham noget også, siger han.

- Så kan det godt være, at jeg har en anden klub, jeg holder med, men vi skal stå sammen i de her tider og få en god by tilbage, siger Thor.

De tusinder mennesker, der fredag aften trodsede kulden, bevægede sig gennem Frederikssund fra stationen og til det sted, hvor Kim Hansen mistede livet.

Forrest i optoget gik hans familie og efterladte, og efter dem fulgte det store optog med flammerne fra faklerne over hovederne.

- Det her er så imponerende. Det er virkelig en by, der har rejst sig og sagt: 'Nu gider vi ikke mere', indledte mindeoptogets arrangør Flemming Duus sin tale.

Også Frederikssund-borgeren Linda har fået nok, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er her i dag for at støtte op om, at vi simpelthen ikke vil finde os i den vold her i vores by. Både unge og ældre skal have lov til at gå i fred her i byen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Linda fra Frederikssund har fået nok af volden og utrygheden i byen. Foto: Henning Hjorth

To 17-årige er sigtet for drab. De nægter sig skyldige og har tilkendegivet i retten, at de handlede i selvforsvar eller under slagsmålslignende forhold. Dommerne fængslede dem i fire uger på begrundet mistanke om vold med døden til følge.