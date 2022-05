Rørende video af invalideret politimand

I rørende video på Facebook får man et kort glimt af den i dag 32-årige betjent, der sidste år blev svært hjerneskadet, efter han under tjeneste blev påkørt af en vanvidsbilist i det vestlige Aarhus.

I går startede retssagen mod den 21-årige vanvidsbilist.

Svært hjerneskadet

Det er foreningen Thin Blue Line, som er en forening stiftet af politifolk, hvis formål er at samle ind til tilskadekomne betjente og deres familier, der på deres Facebook-side har delt den rørende video af Stefan Nymann.



Den 31-årige Nymann var i færd med at lægge sømmåtter ud på vejbanen, da vanvidsbilisten, med ikke under 80 kilometer i timen, kom drønende.

I dag er Stefan Nymann svært hjerneskadet, sidder i kørestol og skal have hjælp til næsten alt.

Prognosen for bedring er ukendt, lyder det fra formanden for Thin Blue Line, Allan Beier.

- Vi laver den her indsamling for at kunne fjerne nogen af de økonomiske bekymringer det her unge, nygifte par må have - det kan for eksempel være, hvordan de skal gøre deres ejendom handicapvenlig eller en kørestol, så Stefan kan komme ud i naturen og få den glæde i livet tilbage.

Stefan var en aktiv betjent, der cyklede med kollegerne, gik på jagt og i det hele taget elskede natur og projekter.

- I dag er virkeligheden en anden, en virkelighed hvor det handler om at skabe et liv for Stefan med muligheder, som gør livet værd at leve, siger formanden.

Ekstra Bladet dækker retssagen mod vanvidsbillisten, hvor der forventes skyldkendelse og dom i midten af juni.

Indsamlingen til Stefan Nymann løber indtil 18. juli, som er årsdagen for påkørslen.