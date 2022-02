Krimi Opdateret: ... 6. feb. 2022 kl. 22:26

Opdateret: 6. feb. 2022 kl. 22:40 Gem artikel Gemt artikel

Røvede supermarked bevæbnet med pistol

Et supermarked i Hjallese blev søndag aften udsat for et røveri. Gerningsmanden var bevæbnet med en pistol